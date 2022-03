Nous avions fusionné les deux entités pour rationaliser, mais il apparaît plus clair de les séparer à nouveau pour qu’elles se développent chacune dans leur sphère

Souvent, avec des mariages de plus en plus tardifs, le voyage de noces est le cadeau le plus pertinent à offrir par les invités car les futurs mariés sont déjà très équipés

Le voyage de noces reste un incontournable, mais il était souvent placé en bas de liste et que les invités y participaient avec plus ou moins de générosité. Le concept est de proposer un voyage sur mesure découpé en de multiples prestations : nuitées, dîner entre amoureux, transferts, séance au spa, billet d’avions…. C’est autant de possibilité pour que les participants à la liste s’approprient un cadeau plus personnel pour les jeunes mariés

J’avais du mal à y croire moi-même

On a pris de nombreuses inscriptions pour des listes de voyages de noce. Et ça continue à chaque salon que nous faisons

grâce à une épouse compréhensive

Des paroles aux actes, Sébastien a réactivé la séparation entre l’entreprise de transport et l’entreprise de voyages en créant Planet by Giron.».Et à propos de segments mal travaillé. Le toujours jeune entrepreneur a signé un partenariat avec un site :pour y développer un nouveau concept, la liste personnalisée de cadeaux constituant le voyage de noces.», explique Sébastien Giron.. »», se rappelle Sébastien après la première présence au salon de Clermont-Ferrand. «». Preuve, s’il en était besoin qu’il faut savoir sortir de sa zone de confort.L’avenir est-il rose pour autant ? Il est déjà moins gris. Sa nouvelle activité lui rend la trésorerie qui a fait défaut avec des groupes qui restent timorés sur le 1er semestre 2022. Il sait qu’il faut tenir la distance et que la confiance de ses nouveaux clients et ceux fidèles fera le reste.En attendant, sa mobilisation sur tous les fronts n’est possible que «» et le soutien de sa petite fille de 5 ans qui l’adore. Il l’a déjà mis sur ses genoux au volant d’un autocar de la flotte…. Histoire de lui inculquer le virus familial.