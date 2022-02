Michael Brugeas :

Michael Brugeas :

C’est une association qui regroupe à ce jour une quarantaine d’opérateurs de voyages et de séjours de jeunes mineurs, à la fois hébergeurs et organisateurs de vacances de détente, linguistiques et CSE, en France et à l’étranger.Avec tous les membres fondateurs, nous avons été à la manœuvre afin d'être reconnus et visibles par l’administration de la Jeunesse.Paradoxalement, ce n’est pas encore le cas avec le ministère du Tourisme, qui ne voit pas trop comment nous travaillons et associe des entreprises comme la nôtre au voyage scolaire. Et pourtant mes clients sont des comités d’entreprise, pas des écoles. Je suis un tour-opérateur groupes, pas un prestataire de voyages scolaires qui traite avec les professeurs.C’est d’ailleurs un secteur encore très perturbé car les enseignants ne veulent plus assumer la charge de travail et la responsabilité de ces voyages, littéralement cadenassés par l’Éducation nationale.Naturellement, l’image peut paraître vieillotte et décalée par rapport à la réalité de nos programmes. Quand j’emmène 60 jeunes à New-York en voyage découverte, on est loin de la colonie de vacances de Pierre Perret.Nous sommes soumis aux ouvertures des frontières et des règlements sanitaires et heureusement que nous avons pu nous appuyer sur les Entreprises du Voyage et le Cediv pour accéder aux mesures négociées avec les assureurs et le quai d’Orsay.J’ai pris la casquette Référent Voyages Jeunes au sein du Cediv pour que notre activité soit identifiée. La prochaine étape serait que ResoColo devienne membre à part entière du Comité de Filière Tourisme.