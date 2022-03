J’ai obtenu mon immatriculation le 5 mars 2020 soit quelques jours avant le confinement

Mais j’ai rapidement activé le réseau constitué via Happy Trek et j’ai profité de l’engouement pour le bien-être, la nature et l’outdoor, provoqué par des mois d’isolement à la maison, pour développer assez rapidement le chiffre d’affaires

Parallèlement, cette entrepreneuse dans l’âme lance ce qui allait devenir son activité principale, un concept de séjour détox, mêlant justement diététique, yoga, randonnée et naturopathie… Mais alertée sur la nécessité d’être immatriculée comme agent de voyages pour pouvoir organiser ses séjours en toute tranquillité et légalité, Ludivine Truan prend le temps de la réflexion.Elle passe par une première étape, la création d’La première vocation d’Happy Trek était de rassembler une communauté rassemblant des professeurs de yoga, coaches en médecines douce, développement personnel, méditation mais aussi des guides de montagne et coaches sportifs pour qu’ils partagent leurs expériences, leurs envies et leurs initiatives…En mutualisant les apports de chacun, il s’agissait pour Ludivine Truan à travers sa plateforme d’apporter la visibilité et la force d’un réseau qu’aucun participant ne pouvait obtenir seul dans son coin.Après presque un an de préparation, Ludivine Truan obtient l’immatriculation Atout France et dispose désormais des outils et des autorisations pour passer à la vitesse supérieure.», raconte-t-elle. «».