Happy Trek veut devenir la plateforme de référence des séjours bien-être

Une situation que connait Ludivine, elle-même naturopathe. C'est pour cela qu'elle a décidé de lancer cette plateforme dédiée au bien-être au sens large. " Je suis une passionnée de montagne, amoureuse de la nature et des voyages - ou plutôt des micro aventures - et le bien-être se décline aussi bien dans une randonnée, qu'un atelier décoration/cosmétique ou la découverte et la cueillette de plantes sauvages locales ", poursuit Ludivine Truan.



Happy Trek regroupe ainsi des retraites de yoga, des séjours de jeûne et randonnée, des weekends de méditation, etc.



" En général, j'essaie d'associer une activité de nature avec une activité bien-être. De l'escalade ou du trail avec du yoga, par exemple. Une journée type débutera par un éveil corporel avec des postures de yoga ou de la méditation. Le professeur de yoga aidera ainsi la personne à mieux pratiquer le trail ou l'escalade ".



Si les activités proposées par Happy Trek sont accessibles à tous, elles permettent également de valoriser un tourisme local, durable et plus respectueux de la nature. " Tous les séjours sont écoresponsables, ils ont lieu en pleine nature, le plus souvent dans des écolieux et favorisent les partenariats locaux ", ajoute Ludivine Truan, et ce même avec les thérapeutes.



Happy Trek a aussi fait le choix de ne pas inclure les transports dans son offre, mais d'inciter les voyageurs à favoriser le co-voiturage ou le train.



De même, l'offre se situe principalement en France, afin de " permettre aux Français de redécouvrir leur région, mais aussi de dissocier l'idée qu'un voyage c'est forcément d'aller à l'autre bout du monde ", ajoute Ludivine Truan.