Sport et bien-être : 7 jeunes entrepreneurs du tourisme se réunissent en collectif

Lumina Travel est une agence de voyages qui encourage les participants à devenir acteur de leur propre bien-être. A travers les retraites et ateliers organisés, Marie-Dominique et Ying souhaitent partager des outils pour que les participants puissent trouver la définition du bien-être leur correspondant.S-Camp, c’est le sport, le rire, et la nature, réunis dans des séjours qui font du bien aux corps et à nos âmes d’enfants. En petits groupes et accompagnés par un coach sportif diplômé, les participants de 18 à 78 ans se retrouvent autour de leur passion commune, le Cross-Training ou la Pole Dance.Et c’est en pleine nature qu’ils passent 3 à 7 jours sous le signe de la convivialité, du bien-être, du respect et de la générosité.S-Camp est né en 2020 des cendres de Serenji Travel alors que la pandémie étouffait dans l'œuf le projet d’une vie. Une belle preuve de résilience et de détermination pour les jeunes associés Alice, David et Alexis.Oxyn est né fin 2020 après qu’Axelle, une passionnée de sport, de bien-être et de voyages, ait décidé de changer de vie suite à la crise sanitaire. Les expériences Oxyn permettent de pratiquer différents sports tels que la course à pied, le yoga, le Pilates ou le cross-training. Chez Oxyn, nous considérons le sport comme un véritable partage. Ce que nous avons envie de transmettre dans nos séjours c’est la motivation, le challenge et le dépassement de soi et ceci se produit grâce à la synergie d’un groupe.Latcho Drom c'est une agence de voyage certifiée fondée par Justine Milesi, qui propose des immersions et des itinérances cousues main et clefs en main, rythmées par la découverte d'une destination, la rencontre culturelle, la pratique du yoga et la transmission d'enseignements holistiques et créatifs. Tous les voyages sont destinés à des petits groupes de 8 à 12 personnes pour favoriser la qualité des échanges et des interventions.Ils sont imaginés comme des caravanes de voyageurs qui arrivent dans un endroit, s’installent temporairement, s’immergent dans un nouvel environnement, expérimentent, goûtent… à la seule (immense) différence que tout est déjà prévu ! et que les participant.e.s n’ont qu’à se laisser porter !Happy Trek est une agence dynamique créée par Ludivine, naturopathe et amoureuse de sports outdoor (randonnée, bivouac, parapente, kitesurf...!). Weekend Initiation bivouac, stage Yoga & Parapente, séjour Jeûne et Randonnée... Le site Happy Trek regorge d'expériences qui sortent des sentiers battus ! A vivre en solo, en famille ou entre ami(e)s, en séjour organisé ou sur mesure.