Serenji Travel se spécialise dans les séjours en immersion totale

Ils se connaissent depuis 2012, mais ont chacun roulé leur bosse un peu partout autour du globe. Désormais réunis, Alice, Alexis et David viennent de lancer Serenji Travel afin de proposer des séjours en immersion totale au sein de communautés isolées. Indonésie, Equateur et bientôt Inde, Népal ou encore Ethiopie, les contours de ce nouveau TO, qui place le durable au cœur de ses valeurs, se dessinent peu à peu. TourMaG.com fait le point avec Alexis Encinas, co-fondateur de Serenji Travel.

A cheval entre tourisme d'aventure et voyage responsable, son équipe propose des séjours auprès de peuples premiers, tels les Achuar en Equateur ou les Mentawai en Indonésie. " Nos clients sont en immersion totale durant 5 jours minimum, ils dorment chez l'habitant, participent aux activités quotidiennes : cuisine, chasse, pêche, travaux agricoles ", explique Alexis Nicolas, co-fondateur de



Outre la déconnexion totale et le retour à la nature (la toilette se fait directement à la rivière par exemple), cette forme de tourisme permet avant tout un voyage introspectif. " Serenji est une mélange de "sérendipité" et du "Ji", qui est une marque de respect en Inde ", commente Alexis Encinas.



Pour rappel, la sérendipité consiste, pour un chercheur, à faire une découverte d'intérêt supérieur à l'objet de la recherche initiale, et de saisir et exploiter cette "chance". " Nos clients partent pour un voyage au bout du monde, mais finalement ils vont accomplir un véritable voyage intérieur , développe Alexis Encinas.



Une clientèle haut de gamme En complément de ces séjours immersifs, le voyagiste propose une offre haut de gamme confidentielle et authentique pour découvrir davantage la destination visitée.



Croisière, nuits en boutique hôtels, voiture avec chauffeur ou encore guide... toutes les options sont envisageables. " Nous proposons des activités d'aventure, de la plongée, du cross fit, du yoga ou des sorties en moto vintage ", énumère Alexis Encinas.



Leur cible privilégiée ? Des couples ou groupes d'amis CSP+ ou CSP++, qui recherchent une expérience hors du commun et qui sont physiquement aptes pour ce type de voyages, " pour coucher sur des nattes ou vivre quelques jours dans des conditions sommaires ".



Mais aussi des familles avec de jeunes adolescents, comme un moyen de ressouder les liens familiaux, de prendre du recul, de déconnecter et de voir comment on vit en famille ailleurs.



Pour les clients qui hésitent, Serenji Travels propose même des stages de survie, sur 24 ou 48 heures, en France principalement, pour se préparer et ses rassurer, avant un séjour en immersion.



En février, les premiers clients, un couple accompagné de leur fille de 10 ans, partira en Inde. " Mais pas en immersion, il s'agit là d'un voyage plutôt culturel et expérientiel ", précise Alexis Encinas.



Immatriculée au registre des opérateurs touristiques d'Atout France depuis janvier 2020, Serenji Travel est garanti par Atradius. Ses fondateurs espèrent faire partir entre 30 et 50 clients sur l'année de lancement, pour un volume d'affaires de 250 000 €.

De nouvelles destinations à l'étude Essentiellement en B2C, cette agence en ligne n'est pas fermée aux partenariats avec d'autres agences de voyages, qui auraient des demandes de type voyage immersif et haut de gamme.



Car ses fondateurs, bien que jeunes, ont déjà une belle expérience du monde du tourisme. Tous trois se sont rencontrés en Inde en 2012, alors qu'ils travaillaient pour l'agence réceptive Shanti Travel.



Alexis Encinas a passé six ans en Inde, avant de s'installer en Indonésie, où il a développé les destinations d'Asie du Sud-Est pour le DMC. Il connait aussi très bien le Népal et le Sri Lanka.



Alice Torquet, quant à elle, a vécu en Argentine, au Pérou, au Chili avant d'arriver chez Shanti Travel en Inde. Elle est également passée, entre autres, par QCNS Cruise.



Quant à David Courbon, il a travaillé quelques années chez Vintage Rides, avant de monter sa société de crossfit à Nice.



De retour en France, tous trois assurent à la fois la commercialisation de la production, par mail, par téléphone et s'ils le peuvent, en face à face, et l'accompagnement des voyageurs en immersion.



Chacun développe également ses destinations de prédilection. " David doit se rendre prochainement aux Iles Salomon ", indique, pour exemple, Alexis Encinas. Cette destination devrait faire son apparition dans la production d'ici la fin de l'année, tout comme l'Ethiopie et le Népal.



Suivront à partir de 2021 la Colombie, le Pérou, le Rwanda, l'Ouganda, le Botswana, la Papouasie Nouvelle-Guinée et la Mongolie. " Ce sont des zones où vivent encore des peuples isolés ", commente Alexis Encinas.

Un véritable accompagnement pour les peuples qui souhaitent s'ouvrir au tourisme et sont demandeurs de ces rencontres. " Nous voulons leur apporter notre soutien et leur permettre de préserver leurs traditions, en développant une activité annexe, comme le tourisme, explique Alexis Encinas.



Le regard de personnes d'autres pays peut donner de la force et apporter de la fierté aux enfants dont les traditions ancestrales se perdent, parce qu'à l'école on leur apprend que leur mode de vie n'est pas conforme ou qu'ils font l'objet d'un rejet de la part de leur gouvernement, du fait de l'exploitation minière ou forestière , cite-t-il en exemple.



Le journal Libération vient de sortir un article "Le rôle des communautés autochtones est crucial pour préserver la biodiversité et le climat". Nous croyons aussi à cela ".



Pour l'heure, Serenji Travel rémunère les communautés, par le biais d'associations locales, pour l'accueil de ses clients. " Le fait d'accompagner les voyageurs sur place va aussi nous permettre de nous assurer que tout se déroule au mieux et que l'argent apporté est bien utilisé ".



Le TO espère aussi pouvoir jouer un rôle de conseil auprès de ces communautés, pour mettre en place le tourisme le plus durable possible et un suivi sur le long terme, avec l'aide de chercheurs et d'universitaires.



A terme, ses fondateurs souhaiteraient aider au financement de projets développés et portés par ces communautés.



" Pour nous, c'était une évidence. Aujourd'hui, cela ne fait aucun sens de monter une société sans prendre en compte la problématique du durable, mais aussi de s'assurer que ce que l'on fait est éthique et viable ", conclut Alexis Encinas.



