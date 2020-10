De Serenji Travel à S-Camp... comment 3 jeunes entrepreneurs ont réussi à rebondir face à la crise Covid

Il s'agit de séjours très confort, dans des gîtes ou des logements atypiques, pour une clientèle qui a tout de même du budget. Nous travaillons également sur les menus, afin qu'ils soient sains, complets et réalisés à base de produits du terroir

Une journée-type peut débuter avec un cours de yoga avant le petit-déjeuner, du sport en équipe en matinée, des activités (VTT, kayak, parapente, spéléologie, paddle, surf) l'après-midi, suivies d'un atelier sur le gainage, l'équilibre, la flexibilité. En fin de journée, nous prévoyons aussi un apéro-quiz, introduisant des conseils de nutrition

le programme reste ludique

Nous ne sommes pas dans une logique de compétition. Les exercices sont adaptés en fonction des personnes

les retours ont été positifs. Trois des participants se sont déjà inscrits pour le prochain séjour, prévu du 11 au 13 décembre en Normandie

Ensemble ils ont donc créé une nouvelle marque, S-Camp, qui proposeen petits groupes de 8 à 14 participants, encadrés par un coach sportif.Le concept s'articule autour de trois grandes notions :(crossfit, rando-trail, courses d’orientation, activités de pleine nature),(yoga, méditation, exercices de respiration, massages et spa, conseils nutrition) et, ajoute Alexis Encinas.".Avec ces S-Camp, les trois associés visent un public entre 25 et 45 ans, des clients assez sportifs même si ", précise Alexis Encinas.".Le premier séjour s'est tenu en Haute-Savoie (voir la vidéo ci-dessus) au mois d'août dernier et "".Les trois associés espèrent se faire connaitre via leur site web, leurs réseaux sociaux, mais aussi en démarchant les salles de sport et de crossfit, en proposant des voyages privatisés pour les groupes. Un bon moyen de fédérer et de travailler l'esprit d'équipe.