The Commodore Hostel : des voyages itinérants dans un bus pour surfers

The Commodore Hostel est un ancien bus scolaire de 1984 aménagé en auberge mobile qui peut accueillir jusqu’à 8 personnes. Il est autonome en énergie et dispose de tout le matériel nécessaire pour les roads trips (dont un barbecue et des vélos pliables pour faire les courses).



The Commodore Hostel est composé de plusieurs espaces de vie :

Dortoir

Il comprend 6 lits simples et d'un lit double. Chaque lit est équipé de : 2 ports USB pour recharger n’importe quel appareil électronique, un Espace rangement pour les affaires du quotidien, le linge nécessaire pour un confort maximum (drap, couette et oreiller).



Salon et cuisine

La cuisine équipée dispose d'un frigo, d'un four, et même d'un mixeur pour le houmous, le tout en libre accès. Le salon permet de s'asseoir quand le bus roule, de manger, d'étendre un drap et de regarder un film avec le vidéoprojecteur.



Douche et WC

La salle de bain et les WC sont séparés. Le bus est équipé de 2 douches : une douche solaire à l'extérieur et une douche chauffée à l’intérieur.



La terrasse

Une terrasse située sur le toit du bus, mesure 12m². C'est un lieu incontournable pour boire le café le matin, admirer le coucher du soleil ou même s'adonner à une séance de yoga.