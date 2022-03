Seul aux commandes jusqu’il y a quelques semaines, Christophe Piérard vient d’engager son premier CDI, un guide local qui sera autant son bras droit que son employé. Il est surtout la possibilité de s’ouvrir sur de nouvelles activités, car Stuart est un guide de randonnée, très au fait des chemins de Provence.



La première morale de ce début d’aventure est bien qu’un rebond est possible quand on sait l’identifier et le mettre en musique.



« La crise sanitaire m’a fait perdre un an, voire davantage. Ce que je vis aujourd’hui, j’aurai dû le concrétiser en grande partie en 2020 avec mes nouveaux partenaires anglo-saxons. En revanche, je n’aurais sans doute pas eu cet afflux de clientèle française qui permet d’équilibrer l’exploitation et penser à de nouvelles prestations ».



Cette nouvelle clientèle implique aussi de changer sa façon de travailler. « Les Français aiment bien être pris en main mais sans s’en apercevoir. Tout est préparé, organisé sur-mesure en fonction de ce qu’ils ont exprimé au préalable mais ça ne doit pas se voir », constate Christophe Piérard.



« Il est même possible qu’ils ne nous voient jamais pendant le séjour, sauf s’ils ont besoin d’assistance ou de conseil. On est sur une prestation haut de gamme avec de petites structures pour des couples ou quelques amis. Le ticket moyen évolue entre 300 et 400 euros par personne et par jour en fonction de l’hébergement 4* voire le plus souvent 5* ».