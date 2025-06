La Provence veut devenir la 1ère destination durable française d’ici 2030

- En 10 ans, la valorisation totale des actions entreprises par le Contrat de Destination est de l’ordre de 10 millions d’euros.



- Les partenaires financeurs du Contrat de Destination ont contribué à hauteur de 4 763 000 euros, pour soutenir les actions socles des groupes de travail, tandis que l’abondement d’Atout France dans le cadre des campagnes marketing grand public à l’étranger « Explore France » et les valorisations financières des actions marketing offertes par les opérateurs privés (de type agences de voyages ou transporteurs) sont estimées à 5 400 000 euros.



- En 10 ans, 73 opérations ont été menées sur 12 marchés à l’international. On dénombre 27 campagnes marketing de notoriété, 23 campagnes de stimulation des ventes et 12 campagnes de soutien à des dessertes avion et train.



- Les campagnes marketing online B-to-C ont été financées à hauteur de 3 millions d’euros par le Contrat de Destination Provence, de 5,4 millions d’euros par Atout France et les opérateurs privés. Grâce au partenariat avec Atout France (Campagne Explore France) et les abondements des opérateurs privés (opérateurs de voyages et de transports comme Expedia, eDreams, Hotels.com...), sur la période 2022-2024, pour 1€ dépensé, ce sont 3€ de visibilité en campagne marketing digital.



Évolution des nuitées hôtelières sur les territoires du Contrat de Destination :



- Nette progression de la clientèle française (+14%)



- Rattrapage après covid de la clientèle internationale (stable vs 2019)



- Des marchés cibles du Contrat de Destination Provence confortés : +1% hors clientèle chinoise avec de fortes progressions pour les clientèles américaines (+45%) et néerlandaises (+25%)



- +45 % en chambres disponibles : évolution de l’offre hôtelière vers les catégories 4/5 étoiles



- +4 points d’occupation dans le 4/5 étoiles (Taux d’occupation qui passe de 60 à 64%)



- +28% de fréquentation internationale dans l’hôtellerie 4/5 étoiles



Une saisonnalité améliorée



- Le poids du hors saison (d’octobre à mai) est passé de 37% à 42% de la fréquentation annuelle



- Le poids de la saison d’été de juin à septembre) est passé lui de 63% à 58%



- +10% des nuitées hors saison (d’octobre à mai)



- -8% des nuitées sur la saison d’été (de juin à septembre)