Vél’Ofil du Vexin décroche son label Valeurs Parc Naturel Régional

Au delà de la visibilité qu’offre la marque Valeurs Parc, elle sera l’occasion de consolider l’image de marque de l’entreprise dans ses engagements d’éco-tourisme, de slow-tourisme et de cyclotourisme. Nous œuvrons quotidiennement à proposer des solutions de voyage plus propre, plus authentique et mettant en avant les richesses locales

En obtenant son label " Valeurs Parc Naturel Régional ", Vél’Ofil du Vexin est encore plus légitime dans ses propositions « nature ».Cette marque est porteuse des valeurs des Parcs que sont l’attachement au territoire, une forte dimension humaine et sociale, la préservation et la valorisation des patrimoines. Elle est délivrée à la suite d’un audit validant les engagements et les pratiques référentiels relatif aux séjours touristiques locaux.En l’occurrence,Comme l’explique son fondateur : «».