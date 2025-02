MOB Hôtel rejoint le cercle des entreprises certifiées BCorp

L’obtention de la certification BCorp est unqui évalue l’entreprise sur cinq critères clés : gouvernance, impact environnemental, impact sur les salariés, impact sur la communauté locale et impact sur les clients.Avec cette reconnaissance, MOB Hôtel rejoint une communauté de plus dedans le monde, partageant la même ambition de concilier performance économique et impact positif.Toutefois, cette certification n’est pas: elle implique une remise en question permanente et une amélioration continue des pratiques. MOB Hôtel s’engage ainsi à renforcer encore davantage ses actions pour faire évoluer l’industrie hôtelière vers un modèle plus vertueux.MOB Hôtel continueavec de nouvelles ouvertures prévues à Bordeaux-Brazza et aux États-Unis. L’objectif ? Exporter son modèle d’hospitalité engagée età évoluer vers des pratiques plus responsables