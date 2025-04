Trois nouveaux territoires reçoivent le label Grand Site de France

ce renouvellement confirme la solidité du projet porté par le Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard et ses nombreux partenaires

La, plus grand estuaire du nord de la France, est classée parmi les plus belles baies du monde. Elle se distingue par une diversité de milieux naturels — dunes, marais, falaises, prairies — et un rôle central dans les migrations de centaines d’espèces d’oiseaux. Ce territoire, modelé par les marées et les saisons, fait l’objet d’une gestion continue depuis sa première labellisation en 2011.Les’accompagne d’un. Celui-ci vise à renforcer la protection des paysages et de la biodiversité, à mieux gérer les flux touristiques et à valoriser les patrimoines culturels et naturels. Le projet est porté par le Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard, en partenariat avec les acteurs locaux.Selon le communiqué, «. » Les efforts portent notamment sur l’amélioration de l’accueil des visiteurs et la sensibilisation aux enjeux environnementaux. La volonté est d’ancrer le site dans une dynamique d’appropriation par les habitants tout en assurant sa pérennité écologique.L’estuaire conserve ainsi sa. Ce modèle de gestion partagée sert de référence dans le cadre des politiques de développement durable et de tourisme responsable sur le littoral picard.