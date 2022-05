Anjou Tourisme utilise La Fenêtre Immersive pour téléporter les visiteurs

Rien qu’à Montparnasse, ce sont plus de 100 000 visiteurs qui passent chaque jour devant La Fenêtre. Après quelques jours d’expérience et une enquête sur place de Lilian qui surveille attentivement son « bébé », la démonstration semble concluante : « 8 personnes sur 10 ayant testée l’expérience déclarent qu’ils se rappelleront durablement de la destination affichée. Chaque voyageur qui prend le temps de se placer sur le vortex provoque un petit attroupement de curiosité qui est bénéfique en termes de communication pour l’Anjou ».



Cette forme de communication ludique et digitale est encore en phase expérimentale et les destinations se montrent encore un peu frileuses.



Lilian et son équipe ont presque réussi à convaincre deux autres collectivités touristiques de les suivre, sachant que l’installation peut se déplacer de gare en gare en fonction du point de départ vers la ville, le département ou la région promus.



Morgane Castanier, directrice Marketing et Technologies de SNCF Gares & Connexions justifie le partenariat : « la gare, qui n’était qu’un outil au service du transport, est devenue un élément clé du parcours voyageur. La Fenêtre Immersive illustre la vision portée par SNCF Gares & Connexions de mettre le digital au service de l’expérience physique, avec un enjeu émotionnel, touristique et une interaction personnalisée. »