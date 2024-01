Digital : Destination Rennes fait l'économie de 40 allers-retours Rennes-Paris !

Nous tenions à conjuguer nos objectifs de valorisation du territoire et ceux de réduire notre empreinte carbone. Avec cette nouvelle plateforme web pensée avec nos internautes et développée dans un souci de réduction de son impact, nous dépassons ces deux objectifs et sommes convaincus que les internautes apprécieront leur expérience,

L’allègement des contenus a représenté 500 jours de travail pour les équipes de Destination Rennes : réduction du poids de 7 000 images, optimisation manuelle de 2 500 pages et articles, ré-indexation de 30 000 URLs.



Parmi les changements, le nombre de vidéos a été réduit et elles ne se lancent plus automatiquement pour éviter le fonctionnement de serveurs en permanence,

" s'est félicité Vincent Aubrée, directeur du Pôle Promotion Marketing de la Destination Durable de Destination Rennes. Pour obtenir ce résultat, les portails ont été entièrement revus, en simplifiant fortement l’arborescence des sites. Le code source des sites a lui aussi été remanié pour être allégé, plus rapide à charger et donc in fine, moins polluant.Le gros du travail a été aussi de redimensionner les visuels des articles." poursuit le communiqué.Face au dérèglement climatique, il n'y a pas de petites économies.