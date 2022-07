Fin des cookies tiers : "Beaucoup ne se rendent pas compte de l'urgence"

TourMaG.com - Quels clients ciblez-vous ?



Guillaume Balloy : La première cible étant tous les acteurs qui vendent du voyage, donc aussi bien les compagnies aériennes, les loueurs de voitures, les hôteliers. C'est notre coeur de cible.



Nous travaillons avec le Club Med depuis de nombreuses années, puis nous avons la volonté d'aller chercher des acteurs du voyage. Après des échanges avec la marque au Trident et de par ma connaissance du marché, nous avons observé qu'il y avait un manque à ce niveau.



Il y a un réel besoin dans ce secteur de comprendre les nouveaux usages et envies, notamment des voyageurs.



Nous avons déjà des échanges avec des acteurs de l'industrie sur l'outil.



TourMaG.com - Le secteur est plutôt mature sur les questions de marketing digital ?



Guillaume Balloy : Très mature, c'est aussi pour ça que nous voulons développer notre présence.



De nombreux acteurs ne vivent que du digital, du moins en partie. Durant deux ans, ils n'ont pas pu vraiment communiquer. C'est une industrie intellectuellement passionnante.



Ils sont comparables aux acteurs du retail, avec une énorme dépendance au digital durant tout le tunnel de vente et un besoin de data. Les directions marketing du tourisme et du retail devraient plus échanger ensemble, pour tirer profit les uns des autres.