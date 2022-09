Comment obtenir un bon référencement naturel ?

Dans le monde du SEO, les mots-clés utilisés dans les contenus affectent systématiquement la qualité des textes publiés et tout le processus du référencement naturel. Il est ainsi recommandé de choisir des requêtes précises qui s'adaptent parfaitement avec votre domaine d’expertise. Je vous recommande également d'éviter d'insérer des mots-clés avec une forte concurrence afin de positionner rapidement votre site sur les moteurs de recherche. Pour dénicher les meilleures requêtes, je vous conseille d'utiliser des outils classiques comme Google Ads ou de vous pencher vers des solutions plus développées. Celles-ci sont généralement payantes.Sur un autre plan, vous pouvez aussi opter pour la longue traîne ou un mot-clé principal plus long et par conséquent plus précis.Une stratégie éditoriale regroupe l’ensemble des règles à respecter lors de la création des contenus. Ce document accompagne les rédacteurs pour mieux exposer les convictions de la société, sa politique adaptée et ses objectifs. La stratégie éditoriale permet aussi de transmettre un discours cohérent à travers toutes les plateformes digitales de la société (blog, réseaux sociaux, contenus sur le site…)Booster l’autorité de votre site sur la toile dépend de plusieurs facteurs. Adopter une stratégie de backlinks, le netlinking et l'optimisation du maillage interne font partie des techniques les plus recommandées par les experts SEO. De plus, vous pouvez également vous inscrire sur Google My Business (permet de figurer directement sur Google Maps) ou vous abonner sur les autres annuaires pour rendre votre site plus accessible et plus visible sur la toile.