Actualités des réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, etc…)

Depuis quelques années, les réseaux sociaux se sont imposés dans le quotidien d’un grand nombre de personnes à travers le monde. Pour acheter, consulter des offres des emplois ou s’informer, tout est désormais possible. Ces médias sociaux sont régulièrement mis à jour à la seconde près par les membres constituant une communauté virtuelle. Le choix de l’un d’eux dépend de l’information recherchée. Ce guide complet vous informe sur l’actualité de ces différents médias.

Quels sont les réseaux sociaux ?



Si beaucoup de personnes se connectent régulièrement sur LinkedIn ou Facebook, il faut savoir qu’il existe d’autres médias sociaux tout aussi intéressants





Twitter



C’est en réalité un média utilisé par ces derniers pour améliorer leur image de marque auprès de leur cible et du public en général. Les personnalités utilisent Twitter pour partager leurs points de vue par rapport à des sujets qui défraient la chronique.

Twitter est un média social qui permet de partager des contenus intéressants avec le reste des membres de la communauté constituée. Il aborde différentes thématiques. La particularité de ce média est qu'il est très prisé par les hommes politiques, du cinéma, du sport, les entreprises et les personnalités du monde entier. C'est en réalité un média utilisé par ces derniers pour améliorer leur image de marque auprès de leur cible et du public en général. Les personnalités utilisent Twitter pour partager leurs points de vue par rapport à des sujets qui défraient la chronique.

Metaverse (Facebook)



• hommes politiques

• les associations de tout genre

• les entreprises

• les organismes internationaux

• les professionnels

• les stars, etc.



En plus d’être un réseau qui permet aux individus de restaurer des liens ou de les garder, Metaverse donne la possibilité aux entreprises de faire prospérer leurs affaires. Il met des outils à leur disposition pour leur donner de la visibilité et accroître leur chiffre d’affaires.

Plus connu sous le nom Facebook, Metaverse (retrouvez notre article Futuroscopie : M… comme Metaverse, retour vers le futur ) est le réseau social qui compte le plus grand nombre d'abonnés dans le monde entier. Il est un espace d'échange et de partage pour toutes sortes de contenus (textes, images, vidéos, documents). Il regroupe différentes catégories de personnes : • hommes politiques • les associations de tout genre • les entreprises • les organismes internationaux • les professionnels • les stars, etc. En plus d'être un réseau qui permet aux individus de restaurer des liens ou de les garder, Metaverse donne la possibilité aux entreprises de faire prospérer leurs affaires. Il met des outils à leur disposition pour leur donner de la visibilité et accroître leur chiffre d'affaires.

LinkedIn



Les entreprises utilisent aussi ce réseau pour scruter le compte des membres de la communauté afin de dénicher le meilleur profil. Elles publient également les offres d’emploi sur cette plateforme pour recueillir des candidatures sérieuses. Tout ce qui se publie comme contenu sur ce réseau est purement à caractère professionnel.



LinkedIn est un média exclusivement créé pour mettre en réseau les professionnels et les entreprises. Il s'agit d'un espace virtuel pour les professionnels de mettre en valeur leurs compétences grâce à des réflexions sur les problèmes relatifs à leur domaine d'activité. Les entreprises utilisent aussi ce réseau pour scruter le compte des membres de la communauté afin de dénicher le meilleur profil. Elles publient également les offres d'emploi sur cette plateforme pour recueillir des candidatures sérieuses. Tout ce qui se publie comme contenu sur ce réseau est purement à caractère professionnel.

YouTube Cette plateforme sociale fonctionne comme une chaîne de télévision. Elle permet à ses utilisateurs de poster des vidéos pour faire la promotion de leurs produits ou de leurs compétences.



Pour gagner en popularité, il faut créer des vidéos de qualité et livrer des informations pertinentes.



Instagram Il s’agit d’un réseau qui permet de partager uniquement des visuels (images et vidéos).



Pour intéresser les abonnés et obtenir leur engagement, il faut travailler sur la qualité des images et vidéos puis la fréquence de publication.



Quand poster sur les réseaux sociaux ? Pour avoir des résultats efficaces, il est important de faire attention aux heures de publication sur les différents réseaux sociaux.



Le comportement des internautes diffère en fonction de la plateforme sociale. Il est conseillé de publier plus en semaine qu’en week-end.



Si vous recherchez des interactions et de l’engagement, les heures de pauses sont à préconiser.



Comment communiquer sur les réseaux sociaux ? Pour communiquer sur les réseaux sociaux, voici la stratégie à adopter :



• définir un objectif

• choisir la cible à atteindre

• proposer des contenus textes respectant les algorithmes de chaque média

• varier les contenus (textes, images, vidéos)

• définir une fréquence de publication et la respecter

• analyser les statistiques et proposer le type de contenu qui reçoit plus d’interactions.



Ces différents éléments permettent de se constituer une communauté et de les transformer en clients.



Quels sont les risques des réseaux sociaux ? Il est vrai que les réseaux sociaux jouent un grand rôle non seulement pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Toutefois, il ne faut pas passer sous silence les risques encourus.



Il est fréquent de subir des actes de piratage de compte. Beaucoup de personnes ont vu leur compte piraté du jour au lendemain sans avoir la possibilité de les récupérer, ce qui pose un sérieux problème de sécurité des comptes et de la confidentialité des données personnelles.



Les réseaux sociaux entraînent aussi un manque de concentration et un faible rendement. En effet, il est difficile pour les utilisateurs de se déconnecter de leur compte lorsqu’ils lisent les différentes publications. Cela devient une sorte d’addiction pour ceux qui n’ont pas une maîtrise de soi et qui ne sont pas objectivés dans leur travail.



Quel réseau social professionnel utiliser ? Un professionnel est soucieux du développement de ses activités.



Pour réaliser ce souhait, LinkedIn est la plateforme sociale qui est recommandée. Elle propose des contenus de qualité qui ne reposent pas sur la distraction.



De plus, elle permet aux professionnels d’échanger leurs compétences, de trouver des partenariats et de l’emploi.



Les dernières actualités LinkedIn Dernièrement sur LinkedIn, de nombreuses informations sont partagées.



On peut relever :



• l’actualité sur le monde informatique avec les métiers du numérique

• l’actualité sur Microsoft et le déploiement de son outil vidéo

• l’évolution de la transformation digitale des entreprises

•l’analyse sur le monde économique et la vie professionnelle.



Il existe d’autres thématiques aussi intéressantes disponibles sur cette plateforme.



Quand publier sur LinkedIn ? LinkedIn est une plateforme qui compte des professionnels et des entreprises comme utilisateurs.



Le meilleur moment pour faire des publications et retenir l’attention des membres est en semaine. Préférez les heures de pause entre le lundi et le vendredi puis en fin de journée.



Les posts en week-end ne sont pas très conseillés sur ce média.



Les dernières actualités Twitter Sur Twitter vous retrouverez :



• la contribution de Victor Castanet sur la gestion des Ephad en France à travers son livre

• les résultats de la Coupe d’Afrique des Nations

• le feuilleton Nadal sur son test Covid qui se poursuit

• la réaction du rappeur Kanye West concernant la fête d’anniversaire de sa fille.



Il ne faut pas oublier d’utiliser les hashtags pour découvrir d’autres interventions en rapport avec l’actualité choisie.



Quand publier sur Twitter ? Sur ce média social, le nombre de tweets par seconde est phénoménal.



Pour obtenir de l’engagement, il est préférable de publier aux heures de pause en semaine. Vos publications pourront être lues par un grand nombre de personnes.



En week-end, il faut éviter de faire des publications, car les utilisateurs de ce réseau se connectent moins.



