L’Anjou se félicite d’une saison touristique exceptionnelle

Les différentes interventions sur les réseaux sociaux ont touché près d'un million de personnes cibles, à travers différentes thématiques :



- Responsabilité : mise en avant d’activités durables (mobilités douces, circuits courts, rendez-vous nature, etc.), messages de sensibilisation, éco-gestes, mise en avant d’acteurs du territoire engagés



- Attractivité : promotion de la destination avec les Curiosités d’Anjou, en partenariat avec M6 et Stéphane Rotenberg ; Équilibre entre des contenus « atouts forts du territoire » et des découvertes plus secrètes et insolites.



- Proximité : accueil numérique avec des nombreux échanges et présence auprès des habitants et touristes sur place (informations, conseils, partage d’expériences, etc.).