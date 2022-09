Terra Botanica, en Pays de la Loire, a connu une saison « historique »

Terra Botanica propose aux visiteurs de découvrir la végétation d’une dizaine de pays de tous les continents... tout en restant en France.De jardins en serres, on voyage ainsi en Chine, Mexique, Sri Lanka, Louisiane, Cap Vert, Nouvelle-Zélande, Brésil, Indonésie, Ecosse, Australie, Madagascar, pays méditerranéens...Le parc se veut aussi au service de la cause environnementale, pour offrir des solutions concrètes pour le climat.Parmi les dizaines de jardins et serres thématiques, trois jardins se distinguent par leur vocation pédagogique pour apprendre à cultiver fruits et légumes et autres végétaux de manière à respecter l’environnement sans utiliser de produits chimiques, en économisant l’eau ou encore en recyclant. Tour d’horizon.: L’objectif est de transmettre aux jeunes générations que la terre est nourricière et qu’il faut en prendre soin. Distingué en 2019 lors du Concours National des Jardins Potagers, il explique les techniques de jardinage durables et respectueuses de l’environnement. On y parle d’écosystème, de sol vivant et des auxiliaires naturels du jardinier que sont les oiseaux, les insectes et toute la biodiversité du jardin.: cet espace végétal de nouvelle génération est l’occasion pour les visiteurs de découvrir un jardin sans aucun besoin d’arrosage. Les plantations sont autonomes en eau grâce au système racinaire des plantes qui puisent l’eau en profondeur, dans un terrain spécialement aménagé pour cette technique future. On y retrouve des plantes méditerranéennes mais aussi des plantes venues du monde entier spécialement sélectionnées et cultivées pour leur résistance à la sécheresse.: A travers des jeux, énigmes et grâce aux panneaux d’information, chacun peut apprendre à jardiner de manière naturelle afin de préserver la biodiversité. Le Jardin malin est divisé en plusieurs espaces : le potager, les habitats naturels, les plantes mellifères, les adventices, la zone de compostage ou bien les cultures innovantes. L’objectif est de sensibiliser le public pour jardiner sans produit chimique, et recycler au maximum les différentes matières présentes dans un jardin (déchets verts, eau...).