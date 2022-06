Angers, porte du Grand Ouest et de « la Loire Royale »

(Office de tourisme)7, place KennedyAngers02 41 23 50 00: www.terrabotanica.frFace à la gare et à un jet du centre et du château, le majestueux et solide centenaire. Chambres insonorisées, climatisées, room service, Brasserie Le Bistrot, 135€.Mail : reservation@hoteldefrance-angers.com Tel 02 41 88 49 42est une institution. Avec son beau comptoir, l’endroit est apprécié tant par les Angevins que les voyageurs. La maison propose un carte de brasserie de qualité et un plat du jour.(également près de la gare) : Alerte centenaire, l’ancien relais de poste au XIXe siècle a su garder son charme. Les nouveaux propriétaires Julien et Frédéric ont repris le flambeau en 2020 en insistant sur les produits frais et bios.Sous les puits de lumière de la grande salle, les convives goûtent une cuisine à la fois simple et raffinée. Servi au verre, les vins d’Anjou et de Loire sont particulièrement à l’honneur.: une cuisine française servie dans une ambiance et un cadre chaleureux dans la rue des Deux Haies qui débute Place du Ralliement, au cœur de la ville. Le menu est élaboré selon la saison et l’envie du jour. Très agréables l’été, les terrasses des restaurants de la rue sont au touche-touche.