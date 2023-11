Funbreizh s'installe à Angers

L’agence de voyages réceptive et événementielle Funbreizh ouvre une nouvelle agence et s'implante à Angers.Labellisée RSE et spécialiste du MICE dans le Grand Ouest depuis 2009, l'agence compte(Vannes, Caen et Angers) et(Brest-Terres Océanes, Côte de Granit rose, Portes de la Bretagne et Vendée), poursuit son maillage territorial.A la tête de la nouvelle agence, nous retrouvons le binôme :et. Elles viennent renforcer l’équipe de 26 salariés répartis sur tout l’ouest de la France.En déployant son équipe, Funbreizh mise sur le développement de son savoir-faire local pour renforcer la proximité avec ses clients d’Angers à Tours en passant par Saumur.A lire aussi : Destination Grand Ouest : 1001 raisons de choisir Funbreizh