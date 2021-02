Nature is Bike : à Angers, trois jours dédiés au vélo

Viendra ensuite le Festival du Gravel. Deux jours d’animations sur le village, food & beverage, économie circulaire : ateliers de réparation et de recyclage de vélos, etc., pour s’offrir un grand bol d’air, tisser des liens et partager les valeurs de la communauté Gravel.



Mais encore quatre parcours pour amateurs et sportifs aguerris :



- ride nocturne en équipes ouvert aux entreprises, le samedi ;



- rides de 50 et 100 km pour tous les amoureux de Gravel et d’aventure, le dimanche ;



- « Family Experience » sous la forme d’un jeu de piste à vélo, et aussi sensibilisation à la pratique du Gravel, à la biodiversité et aux circuits courts pour les familles, le dimanche.



Enfin, un salon du Gravel et du vélo d’aventure, avec la présence des marques leaders (équipements, matériels, innovations technologiques, bike packing & loisirs outdoor) et les destinations touristiques branchées vélo.



Un Gravel Summit est aussi programmé avec des conférences autour de quatre tables rondes (RSE, Bike Packing, Gravel et innovations technologiques, pratiques du Gravel et environnement) et des intervenants qu’ils soient PDG, banquiers, aventuriers, journalistes, dirigeants de clubs, experts du Gravel, de 10 h à 16h, samedi 26 juin 2021, sur le village.



120 amateurs se sont d’ores et déjà inscrits, dont une vice-championne de France de VTT, et les inscriptions se poursuivent.