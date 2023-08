Le bassin de Marennes à vélo

Il existe un préambule à l’itinéraire, un rituel intangible : Marennes (accessible en haute saison), pour embrasser d’un regard le décor à venir.Unique point haut à la ronde, il ouvre depuis ses 85 m un panorama complet sur la Seudre et son embouchure, les bassins ostréicoles et les chenaux.d’y rencontrer la moindre côte.Après la traversée du viaduc de la Seudre séparant Marennes de La Tremblade, un hot spot ne tarde pas à pointer son nez. Il suffit de tourner à gauche au premier rond-point et de rejoindre le chenal de La Grève, via l’avenue du Général de Gaulle. Cœur de marais, nous voilà ! Le canal aligne sur plus d’un kilomètre une quantité incroyable de cabanons ostréicoles et d’hangars de vente d’huîtres. Ils font face aux plates amarrées à quai, ces chalands à faibles tirants d’eau dont les producteurs se servent pour rejoindre les parcs à huîtres.Protégés de la foule, d’autres chenaux conservent une belle authenticité. On aime beaucoup. Mais plus encore, au sud, celui deIl louvoie tel un serpent, flanqué d’une rangée de cabanons en bois aux fenêtres de couleurs vives. Sur la vase, quelques voiliers échoués attendent la marée haute. Un site suspendu entre eau et ciel, un lieu pour travailleurs de la mer peu connu du grand public.