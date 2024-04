Le Zoo de La Flèche dévoile ses nouveautés 2024

Les initiatives se poursuivant sans relâche, l'année 2024 promet d'être tout aussi riche en développements majeurs. Le Zoo de La Flèche prévoit notamment l'expansion de son domaine de 3 hectares pour créer une plaine africaine destinée aux emblématiques girafes et à l'accueil de nouvelles espèces.



La nouvelle plaine africaine accueillera Uzul, la girafe mâle du zoo, et sa famille, mais aussi une diversité d'espèces encore jamais vues dans le parc.



Les visiteurs auront l'opportunité de rencontrer des zèbres, des antilopes telles que le koudou et l'impala, des autruches, ainsi que d'autres espèces d'oiseaux africains. Ce nouvel espace sera le foyer d'une trentaine d'animaux vivant en harmonie.



Les girafes et les visiteurs ne seront séparés que par un relief naturel. Ce projet reflète l'engagement du Zoo de La Flèche envers le bien-être animal, proposant des habitats modernes et adaptés, et offrant aux visiteurs une expérience à la fois immersive et pédagogique. Cette initiative est conforme aux normes des Programmes Européens d’Élevage (EEP), garantissant ainsi le respect des besoins fondamentaux des animaux.



Le budget alloué à l'agrandissement du parc atteint 3 millions d'euros, marquant une étape significative dans la transformation du secteur historique.



Lancé en 2023 avec l'introduction de deux nouveaux habitats pour les lions et les guépards, ce vaste projet, qui représente un investissement total de 16 millions d'euros, se poursuivra jusqu'en 2026.



“ Dans la continuité de l’année 2023, nous sommes très enthousiastes à l’idée de dévoiler cette extension du parc en partie dédiée aux girafes, une étape marquante et très attendue tant par nos équipes que par nos visiteurs !



Nous avons hâte de faire découvrir cette vaste plaine de 3 hectares dans laquelle évolueront nos 7 girafes aux côtés de nouvelles espèces emblématiques d’Afrique, zèbres, autruches, impalas et grands koudous. Cette riche cohabitation promet à nos visiteurs une expérience incroyable en donnant toujours la priorité au bien-être animal ”, a déclaré Céline Talineau, la directrice du Zoo de La Flèche.