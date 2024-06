MICE : Orléans organise un workshop à Paris le 25 juin 12 partenaires présents

Mardi 25 juin 2024, des acteurs majeurs du tourisme de la Destination Orléans Val de Loire seront à Paris pour rencontrer les professionnels du MICE francilien.



Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 21 Juin 2024

faire connaître les atouts de la



Autours de CO’Met (Complexe événementiel d'Orléans Métropole), nouveau fer de lance de la destination pour le tourisme d’affaires, une riche offre de lieux de gala, d’hôtels, de lieux de séminaires atypiques et d’activités team-building créent ensemble une expérience inoubliable.



Stratégiquement positionnée à 1h de Paris en train, Orléans séduit de plus en plus les organisateurs d’événements professionnels, que ce soit pour des congrès de grande envergure, des séminaires en cœur de ville, des réunions de direction au vert…



L’occasion de mettre en lumière les actualités de la destination tels que l’accueil de grands événements (congrès, conventions, AG) et de compétitions sportives internationales à CO’Met : Congrès de la Fédération Addiction (1 200 participants), Convention des Intercommunalités de France (1 800 participants) ou encore Convention du Lions Club (1 200 participants).



L’adoption d’une Charte Qualité Hébergement MICE pour la destination Orléans Val de Loire, facilitant la gestion de l’hébergement dans la destination pour l’accueil de grands événements.



La démarche de labellisation destination Innovante et Durable, dans laquelle le Bureau des Congrès Orléans Convention s’est activement engagé.



Une douzaine de partenaires présents une douzaine de partenaires triés sur le volet :







Orléans Events : CO’Met (Palais des Congrès, Arena, Parc des expositions), Zénith, Centre de Conférences et Chapit’O

Agence Absolem : agence de communication globale et événementielle à Orléans, Paris et Lyon



Les hôtels Best Western Hôtel d'Arc et Campanile Centre Gare



CabochéR : bateau traditionnel de Loire inclusif



Le groupe hôtelier Caphotel : Mercure Centre Bords de Loire, Novotel Saint-Jean de Braye, Orée des Chênes, Ibis budget Sud CO’Met et Ibis Budget Nord Saran



Le Domaine de Chaumont-sur-Loire : parc et château, programmation culturelle, hébergement, restauration et salle de séminaire.



L’hôtel Comfort Saran



L’hôtel Mercure Portes de Sologne



L’hôtel Novotel Demeures de Campagne Chemin de Sologne



Le Service Groupes et Visites d’Orléans Val de Loire Tourisme



