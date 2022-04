Appli mobile TourMaG



OnSpot développe son moteur de suggestion d’expériences à destination

Quand la plupart des solutions actuelles font le choix de « scraper » ou de se nourrir de la donnée mise à disposition par les guides et agrégateurs en ligne, OnSpot a décidé de construire son propre moteur de recommandation, à partir d’une page blanche !

Un travail de curation aligné aux valeurs de l’entreprise. “La curation d’expériences est un service à part entière chez nous” confie Benoit Cerceau, fondateur du compagnon de voyage OnSpot.



“C’est un travail méticuleux que nous faisons depuis plus de 10 ans et qui a la particularité de ne jamais être terminé! Il est certes plus coûteux et chronophage que les autres méthodes mais nous estimons qu’il s’agit du prix à payer pour notre indépendance. Si notre contenu était une pâle copie des guides touristiques présents sur le marché, alors je ne percevrais pas la valeur que nous apportons à nos utilisateurs" .



Selon Benoit, la capacité à pouvoir influencer des choix s’accompagne aussi de devoirs et de responsabilités.

“Nos choix éditoriaux sont en totale congruence avec nos valeurs et notre culture d’entreprise. Notre premier travail a été de clarifier notre vision en listant tout ce qui s’y opposait, puis de communiquer ces valeurs à tous nos collaborateurs: rédacteurs, relais locaux et équipes concierge, afin que chacun(e) dans l’entreprise puisse les faire rayonner auprès de nos voyageurs-utilisateurs et ce, dans chacune de nos interactions avec eux." et de continuer :



"Il est de notre devoir de prendre position car elle reflète notre vision du voyage: en immersion et au plus proche des cultures locales.

A titre d’exemple, l’un de nos piliers est: “voyageurs et pas touristes”, ce qui nous pousse à penser une expérience qui permette de s’acculturer au mieux au pays visité, dès l’arrivée des clients à destination."



Pour faciliter cette acculturation, OnSpot a, par exemple, une catégorie “conseils pratiques” dans laquelle sont expliquées les différentes manières de se saluer en Thaïlande, ou encore comment se vêtir lorsque l’on visite un temple. Dans la même lignée, les cafés Starbucks, par exemple, n’ont pas leur place dans leurs bases de données. "Non pas que nous ne soyons pas amateurs de café mais nous préférons orienter nos voyageurs vers un lieu dans lequel ils auront un vrai goût de la culture locale et de son authenticité.”



Mais cela représente un véritable challenge technique qui consiste à être à la fois réactifs et proactifs face aux demandes des voyageurs tout en prenant compte de chaque profil de voyageurs (son budget, ses habitudes de voyage, son niveau de confort..), de manière immédiate, contextuelle et géolocalisée.



"C’est un art qui passionne chacun de nos collaborateurs et notre mission et de le faire évoluer chaque jour afin de toujours surprendre nos utilisateurs.

Cet effet “Waouh” ressenti par le voyageur qui consulte nos recommandations, est celui même qui le fera revenir et le gardera de désactiver ses notifications” , nous explique le fondateur.



Des expériences segmentées et indexées en fonction du profil voyageur Pour réaliser cette promesse, il aura fallu aux équipes OnSpot de segmenter chaque nouvelles expériences en 80 points d’informations avec chacun sa série de libellés ! Autant de combinaisons qu’il faut ensuite ressortir sous forme de catégories telles que: Activités culturelles, bars, lounges et restaurants, mais encore sciences et éducation ou concerts et évènements.



Dans les bases de données de l’assisteur, nous retrouvons des informations classant les expériences en fonction de leur degré d’attractivité, les meilleurs horaires pour s’y rendre ou encore les 3 raisons principales de visiter ce site ou d’expérimenter ce restaurant.



Parmi les belles surprises se trouvent les sites qui ont pu être admirés sur grands ou petite écrans ou encore le meilleur point de vue pour immortaliser sa visite dans un parc national, par exemple.



Au total ce sont plus de 10,000 sites et expériences incontournables qui ont été compilés par les équipes de OnSpot, répartis sur 37 destinations.



“En matière de recommandation, le plus ne signifie généralement pas le mieux” nous dit Benoit. “Nos bases de données sont aujourd’hui riches d’environ 10,000 expériences pour lesquelles nous sommes convaincus que nos voyageurs passeront un moment mémorable. Certaines de nos destinations n’affichent qu’une petite centaine d’adresses, ce qui est très peu à l’échelle de tout un pays, mais nous préférons ne pas suggérer plutôt que de ne pas être convaincu du produit" .



Des algorithmes au service d’un tourisme plus responsable.



“Nous avons remarqué que le voyageur à destination oriente souvent ses choix par manque d’inspiration et non par manque de conviction” nous informe Benoit.

“C’est le fameux syndrome du placard vide, si j’ai un petit creux et que je ne trouve rien d’équilibré à grignoter, je vais me rabattre sur le pot de © Nutella, non pas par envie, mais par manque d’alternatives.

Notre rôle aujourd’hui est d’être en capacité de lui présenter rapidement cette expérience à laquelle il n’aurait pas forcément pensé ou d’autres options à celle qu’il s’apprêtait à réserver.”



De par le volume de voyageurs ayant accès à ses services, OnSpot est en capacité de suggérer de nouvelles manières de consommer le voyage.



“Nous découvrons et listons chaque jour de belles expériences à faible impact environnemental, telles que des balades en kayak avec un naturaliste ou encore une visite d’éoliennes en Californie” nous dit Benoit.



OnSpot parvient ainsi à faire ressortir en priorité les expériences qui bénéficient aux communautés locales et dont l’impact carbone est limité.



“Depuis Décembre dernier, nous voyons aussi arriver des demandes dites “voluntourism”, de tourisme participatif, et on perçoit bien que nos voyageurs sont plus que jamais en quête de sens dans leurs voyages” .



Partant de ce constat, il n’est pas surprenant de voir que l’entreprise a choisi de faire la promotion d’un certain “slow tourisme”, en faisant du “sur-tourisme” son nouveau cheval de bataille.



“Nous faisons tout notre possible pour sensibiliser nos utilisateurs à la surfréquentation de certains sites touristiques et nous le faisons par l’information, en leur expliquant comment aider les sites à se régénérer en évitant les comportements prédateurs ou en choisissant de se rendre sur un autre lieu tout aussi beau et moins fréquenté” .



Il y a aujourd’hui une vraie tendance à faire “moins mais mieux” et OnSpot souhaite contribuer à faire que chaque voyageur puisse savourer pleinement l’instant présent.



