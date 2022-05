Week-end Esprit Hauts-de-France : décryptage d’une initiative gagnante

« Adhérer à la plateforme c’est prendre part au changement qui opère aujourd’hui, celui d’être en tant qu’hôte, un réel acteur et non plus spectateur d’un tourisme qui se veut dynamique et attractif

C’est être à l’écoute des attentes des clients et de leur désir pour leur faire vivre une expérience à part entière sur un territoire qui fourmille de possibilités.



La plateforme nous apporte un rayonnement important sur l’ensemble des Hauts-de-France, pays du Nord et de la région parisienne. C’est une visibilité que nous n’aurions pas sans elle. Pour nous sur l’année 2021, cela représente 103 nuitées pour un chiffre d’affaires de 2 747€ ».

Le top 5 des ventes :- Les Naturelles Insolites à Pronleroy- Le Refuge des 3 ours à Essuiles- Le Camping de la Trye à Bresles- Un Air de Campagne à Couloisy- T’aim Hôtel à Compiègne., indique Cécile Picy, Directrice du T’aim Hôtel à Compiègne.