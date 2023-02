Unic Stay se dédouble pour développer les hébergements insolites

En cinq ans, AbracadaRoom a déjà cumulé près de 18 000 réservations pour près de 4,5 M€ de volume d’affaires à fin 2021. La sortie du confinement et l’envie de ressourcement a largement profité à accélérer le mouvement avec quelque 5 millions de pages vues sur le site et 140 000 abonnés cumulés sur les réseaux sociaux.



Aujourd’hui principale plateforme de distribution de ces hébergements, il ambitionne de conforter sa position de leader, de toucher plus largement la clientèle étrangère en quête de cette expérience en France et d’aller aussi répertorier les hébergements insolites à l’étranger, en commençant par les pays voisins européens.