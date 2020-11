AbracadaRoom.com lance un plan RSE dispositif CEDRE

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

AbracadaRoom.com a lancé un plan RSE via le dispositif CEDRE, mis en place par la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 19 Novembre 2020





Pour ce faire, la plateforme a choisi de candidater au dispositif CEDRE mis en place par la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur pour soutenir les entreprises en développement qui s’engagent dans la transition écologique et la responsabilité sociale et environnementale.



" Ce Contrat pour l’Emploi et le développement Responsable des Entreprises vise à soutenir la création d’emplois de qualité, favoriser la structuration des entreprises en croissance au travers de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, accélérer leur transition écologique, encourager la dynamique de coopérations inter-entreprises et favoriser la valorisation et les échanges de bonnes pratiques en matière d’économie circulaire et de RSE " explique un communiqué.



une subvention soumise à la création nette de 2 postes minimum et la mise en œuvre d’au moins trois actions de son plan d’actions RSE. AbracadaRoom.com (ex-MonHebergementInsolite.com) spécialiste de l’hébergement insolite en France, a initié un plan d’actions Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) sur 3 années.Pour ce faire, la plateforme a choisi de candidater aumis en place parpour soutenir les entreprises en développement qui s’engagent dans la transition écologique et la responsabilité sociale et environnementale." explique un communiqué. AbracadaRoom vient donc d’obtenirsoumise à la création nette de 2 postes minimum et la mise en œuvre d’au moins

Le plan d’actions RSE d’AbracadaRoom Autres articles Start-up : Unic Stay veut devenir le leader européen de l'hébergement insolite AbracadaRoom doit maintenant écrire sa politique RSE. L’entreprise souhaite principalement qu’elle soit tournée vers le soutien aux éco-systèmes locaux, l’accessibilité pour tous et le tourisme responsable. Voici quelques exemples d’actions actuellement en cours de mise en place :



- Donner du sens à son travail et s’approprier l’entreprise au-delà de ses tâches quotidiennes, telles sont les priorités en interne afin que chacun puisse s’épanouir et expérimenter le bien-être au travail. De plus, l'entreprise souhaite sensibiliser, responsabiliser et impliquer l'équipe à des problématiques sociétales.



- Pour les hébergeurs référencés sur le site, la plateforme va proposer une charte de bonnes pratiques pour le respect de l’environnement et de l’économie locale. Les hébergeurs qui la respecteront seront valorisés par un badge sur le site. Des outils pour mutualiser ces bonnes pratiques seront proposés.



- Ces valeurs seront partagées avec les clients à travers de l’affichage afin de les inciter par exemple à aller chez le commerçant du centre-ville plutôt qu’au supermarché, ou encore à trier leurs déchets.



- le site continue et accélère la compensation de ses émissions CO2 auprès d’ONG afin de participer à la réduction de l’impact environnemental de la filière tourisme. L’entreprise souhaite concourir à la mise en place d’un tourisme plus responsable.



- L’entreprise souhaite convertir le nombre de nuitées en emplois soutenus, c’est-à-dire valoriser le levier économique que représentent les nuitées « insolites » dans l’économie locale



- En novembre 2020, AbracadaRoom intègre le collectif Make Friday Green Again qui encourage un mode de consommation plus raisonné

Lu 110 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Feelingo : une nouvelle plateforme de réservations d’hôtels durables Tourisme responsable : Eden Tour lance sa Green Box