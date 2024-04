Le groupe Unic Stay lance sa plateforme en ligne

Chez Unic Stay, nous sommes résolus à repenser la notion de luxe. Notre engagement ? Élargir l'accès à des expériences exceptionnelles en démystifiant l'idée que l'unique doit nécessairement être élitiste ou coûteux. Nous nous dédions à diversifier notre offre pour inclure non seulement l'exclusivité des lieux rares mais aussi la richesse de moments authentiques et simples. Qu'il s'agisse de l'intimité d'une escapade en pleine nature, du temps suspendu loin de l'agitation quotidienne, de la sérénité d'une chambre offrant une vue imprenable sur la mer, ou encore du caractère distinctif d'un séjour dans un château, notre objectif est de redéfinir le luxe en termes d'accessibilité, de qualité et de diversité des expériences. Ainsi, Unic Stay s'engage à rendre l'extraordinaire accessible à tous, en accordant au mot 'luxe' des sens plus variés et profonds, adaptés à chaque budget

