Hébergement : le secteur est-il prêt à relever le défi des JO ? 🔑

Sur les 15,3 millions de visiteurs cumulés présents aux Jeux, une large majorité de visiteurs seront Français, soit 13,4 millions de nationaux (87,7% du visitorat), dont 7,3 millions de franciliens (48,3%) (source OTCP).De quoi laisser entendre qu’il sera toujours possible de réserver une nuit d’hôtel pendant les Jeux Olympiques de Paris. Oui, mais à quel prix ?Selon Clément Decré, fondateur et CEO du réceptif Finding France [ndlr : à Paris et sa région],» expliquait Frank Delvau, président de l' Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) Paris Île-de-France, le 26 décembre 2023 à nos confrères de France Info.Plus d’un tiers des hôtels sous enseignes Accor présents dans les villes hôtes des Jeux de Paris 2024 (250 sur les 650 au total) ont contracté avec Paris 2024., souligne Accor., précise-t-on en interne.Quid des hôtels n'ayant pas contracté avec Paris 2024 ?