Abracadaroom étend ses activités au B2B avec sa nouvelle plateforme Esprit-Insolite

: Nous jouons un vrai rôle d’incubateur ou d’accélérateur. Nous identifions les problématiques de l’hébergeur pour mener son projet à bien. L’accompagnement est personnalisé, donc effectivement il y a un coût.Les porteurs de projet qui décident de travailler avec nous ont accès à une série de contacts, à notre réseau et à une centrale de référencement avec des constructeurs et prestataires. Ils bénéficient également de tarifs préférentiels et d’avantages.Esprit-insolite est en freemium, avec des articles et des données gratuites pour les porteurs de projets à partir du moment où ils créent un compte, mais en cas de demande d’une vraie édition personnelle et d’un suivi, il faudra financer une prestation.: Nous alimentons nous-même le fil d’actualités et travaillons avec un pôle d’experts sur différents sujets. Chaque semaine, 4 ou 5 articles sont publiés sur des sujets variés.Nous avons repris toutes les questions que les hébergeurs ont pu nous poser depuis 6 ans via Unic Stay, et nous y répondons désormais en postant un article par question sur Esprit-Insolite. En 2020, nous avons reçu plus de 100 questions de porteurs de projets.Nous avons une vraie stratégie de contenu pour attirer les porteurs de projet. Esprit-Insolite se divise en deux parties : l’une est réservée à la fidélisation des partenaires et des 500 hébergeurs (le contenu leur est exclusif), et l’autre est dédiée aux porteurs de projets qui pourront nous l’espérons signer à terme un contrat avec nous.La prochaine étape est d’avoir un forum de discussion et nos équipes pourront facilement répondre.: Une conférence sur le sujet sera proposée sous forme de webinaire en ligne le 8 février prochain, accessible à tous. Des thématiques comme la gestion de l’eau ou des énergies seront abordées, ainsi que la gestion des déchets, l’importance des labels, les achats responsables, etc.Une période d’échanges sera ensuite proposée.Pour d'autres informations: lien vers la plateforme