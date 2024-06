Bois de Rosoy : 4 nouveaux éco-lodges perchés avec jacuzzi

"Idylle" , "Bonheur", "Coup de Cœur" et "Harmonie"

une bulle de bien-être



« Nous avons imaginé des hébergements insolites qui permettent à nos hôtes de se déconnecter du quotidien et de se reconnecter avec la nature. Chaque cabane a été soigneusement pensée pour se fondre dans l’environnement

, conçus pour offrir une expérience proche de la nature.Nichées dans un écrin de verdure, les nouvelles cabanes, baptiséespromettent "" à leurs hôtes., ces cabanes sur pilotis offrent le luxe d’un hébergement confortable tout en étant au cœur de la forêt.pour une impression « dedans / dehors » depuis la chambre. Et une vue imprenable sur les champs et les bois. Connexion avec la nature garantie !Face à la forêt, on peut aussi s’installer au bar pour savourer un petit-déjeuner composé de produits locaux…», précise Victor Zandvliet , co-fondateur (avec Axelle Zandvliet) du Bois de Rosoy et designer des cabanes.Les tarifs pour ces 4 nouvelles cabanes s'échelonnent de 299 € à 370 €/nuit pour 2 personnes, petit-déjeuner inclus. Le domaine est ouvert 7 /7 jours de fin mars à novembre.