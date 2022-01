Le label Clef Verte dévoile son palmarès national 2022

La cérémonie de présentation des promus 2022 aurait dû se tenir à Toulouse, en partenariat avec Haute-Garonne Tourisme, mais c’est finalement par visioconférence que les dirigeants de Teragir, chargé de déployer le label en France, dévoileront la longue liste.



Le tourisme durable est désormais incontournable des réflexions et des engagements que prennent les entreprises du secteur, au premier rang desquels les hébergeurs et restaurateurs. Ils ont déjà une longueur d’avance qui ne fait que se confirmer année après année. C’est près d’un millier de nouveaux détenteurs du label qui rejoignent en 2022 la communauté Clef Verte.



La Clef Verte accompagne les hébergements touristiques et les restaurants dans une démarche de développement durable axée sur 7 thématiques : la politique RSE et la formation du personnel, la gestion de la ressource eau, les économies d’énergies, la diminution et le recyclage des déchets, les achats responsables, la sensibilisation de la clientèle et le cadre de vie.



Le développement de la démarche est aussi une manière de contrôler les coûts car les actions engagées permettent d’économiser assez largement la consommation d’énergie ou d’eau, tout en favorisant les mobilités douces.