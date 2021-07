France : la vie de château façon glamour, ludique ou… en séminaire

. Un pari fou à découvrir absolument.Quelle idée leur a donc passé par la tête ?En 1998, un groupe de passionnés lance un défi. Et si on construisait un château comme au Moyen Age ?Vingt ans plus tard, le pari continue. Avec des matériaux et des techniques de l’époque, une centaine de salariés, dont une cinquantaine d’ouvriers, participe à cette aventure hors du commun, en Puisaye (Bourgogne).Ils sont rejoints chaque année par des « bâtisseurs temporaires », plus de 600 passionnés qui, l’espace de quelques jours, se mettent dans la peau de forgerons ou s’improvisent tuiliers, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers.Le château de Guédelon a déjà fière allure. L’enceinte fortifiée, le logis et ses charpentes, la cuisine, le cellier et une partie du chemin de ronde sont achevés. 265 pièces de chêne ont aussi été levées pour former la charpente de la tour de la Chapelle.Le site,, reçoit des milliers de visiteurs. Ils découvrent le château mais aussi le village des ateliers, et quantité d’animations. Chantier scientifique, historique et pédagogique, Guédelon est hors normes.