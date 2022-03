Le Saint Jérôme de Léonard de Vinci, clou de la saison culturelle du Clos Lucé

les mouvements de l’âme

Le tableau a une histoire mouvementée mais il se démarque surtout par sa technique d’exécution caractérisée par un aspect inachevé sur de larges pans du tableau, qui permet d’analyser les modalités d’exécution de l’artiste

Pour tous les experts, les tableaux du maître lui permettent de donner libre cours à son désir de peindre «», mais aucun n’est aussi puissant que ceIl est de plus l’une des rares œuvres dedont l’authenticité n’a jamais été contestée (des empreintes ont été trouvées sur le tableau) et son prêt par le musée du Vatican est un geste exceptionnel.Ce tableau oscillant entre dessin et peinture suscite de multiples interrogations quant aux raisons pour lesquelles, à sa datation, à ses commanditaires, à sa provenance.Pour certains spécialistes, Léonard n’aurait jamais cessé d’y revenir et s’y serait attaché. L’œuvre l’aurait accompagné tout au long de son existence.», souligne Guido Cornini, directeur du Département de l’art des XVe et XVIe siècles des Musées du Vatican et co-commissaire de l’exposition.