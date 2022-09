CFC : le chantier Damen de Brest choisi pour rénover le Renaissance

Puis, le navire bénéficiera de travaux à bord :



- Sablage complet de la coque et des superstructures



- Traitement et peinture de la coque et des superstructures



- Mise aux normes de sécurité et environnementales



- Conversion des Scrubbers (Système de lavage des fumées) de système « ouvert » à système « fermé » évitant ainsi tout rejet en mer



- Mise aux normes des systèmes de traitement des eaux et des ballasts



- Travaux de métallurgie (acier et aluminium)



- Rénovation des espaces publics, cabines et suites.



" Compagnie Française de Croisières est heureuse que le chantier de rénovation de Renaissance soit en France.



Première compagnie de croisières française à arborer le pavillon Français RIF, le choix du chantier confirme également la volonté de CFC à s’implanter durablement sur le marché français en nouant de solides partenariats avec des industries et des fournisseurs implantés sur le territoire national ", ont déclaré Clément Mousset et Cédric Rivoire-Perrochat, les co-fondateurs de CFC dans un communiqué.



Renaissance aura comme port d’attache Marseille, une première depuis 1984.



La compagnie veut renouer avec la tradition des voyages au long cours en proposant des croisières au départ de Marseille et Le Havre, au travers d’itinéraires inédits et variés.



Plus de 150 ports d’escales dans 54 pays sont proposés au cours de la saison inaugurale 2023/24 : l’Europe du Nord, l’Islande, les Îles Britanniques, Les Canaries et Madère, les Îles Grecques, Egypte et Israël, l’Adriatique ou encore l’Algérie.



CFC proposera également en janvier 2024, un Grand Voyage de 120 nuits autour du continent africain débutant à Marseille et s’achevant au Havre.