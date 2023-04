CFC : "25 000 passagers attendus sur la saison inaugurale..."

Sur 2023/2024, la Compagnie Française de Croisières propose donc 12 départs du Havre dès le 14 mai, et 11 départs depuis Marseille dès le 14 septembre. 25 000 passagers - au lieu des 34 000 prévus sans les annulations - représentant 364 000 nuitées sont ainsi attendus sur la saison inaugurale.



La durée moyenne d’une croisière est de 12,7 nuits. La saison suivante, en 2024/2025, le Renaissance offrira trois ports d’embarquement avec en plus du Havre (16 embarquements du 30 mars au 27 août 2024) et de Marseille (12 embarquements du 25 septembre 2024 au 5 janvier 2025), Bordeaux qui proposera deux embarquements les 1er et 15 septembre 2024 dont une croisière de 14 nuits à destination de Madère et des côtes Ibériques.



« Bordeaux, c’est un vrai pari que l’on fait. On attend les Bordelais de pied ferme » affirme Clément Mousset. Sur la deuxième saison, 33 000 passagers sont attendus.



CFC, qui espère être rentable d’ici la fin de l’année, ne cache pas ses ambitions. Les deux co-fondateurs veulent « installer une marque sur le segment du premium abordable ». L’objectif est aussi de faire rentrer en flotte deux nouveaux navires en 2026 et 2027.



Actuellement le taux de remplissage du Renaissance est d’environ 50%. « C’est 10 à 15 points de moins que ce qu’on avait prévu. Si nous nous sommes à 85% en fin d’année, ce sera bien » déclarent Clément Mousset et Cédric Rivoire-Perrochat satisfaits aussi de voir que le bateau « se remplit bien pour l’automne ».