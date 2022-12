CFC : les départs de mars reportés à début mai 2023

Par conséquent, ses opérations débuteront le 14 mai 2023 et toutes les croisières prévues entre le 10 février et cette nouvelle date inaugurale sont annulées.



Toujours au départ du Havre, la nouvelle croisière inaugurale ‘Rythmes et légendes Celtes’, du 14 au 25 mai, mènera ses 1.100 passagers en Irlande ainsi que vers les îles britanniques sauvages de Scilly et Guernesey.



Cette annulation pour circonstances exceptionnelles et inévitables permet aux personnes ayant réservé une croisière d’opter pour un report ou une annulation. Compagnie Française de Croisières protège dans tous les cas la commission des agences de voyages.



Les agences de voyages ainsi que les clients, ont été informés de la situation et reçoivent actuellement les courriers de notification d'annulation et de compensation.