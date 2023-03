CFC revoit une partie de sa programmation pour le printemps 2023

CFC détaille également le programme révisé avec ces 3 nouvelles offres :



- Follie's Bleu, Blanc, Rouge - Nuit de Gala à quai du 28 au 29 mai 2023

Une nuit à bord de Renaissance au Havre pendant le week-end de la Pentecôte. L’occasion de passer la nuit à bord de Renaissance, de rencontrer le Commandant, ses officiers et son équipage et de profiter de l'expérience de CFC Croisières.

Tarifs à partir de 109 € par personne seulement en cabine intérieure.



- Une croisière de 10 nuits au départ du Havre, du 29 mai au 8 juin, vers les Highlands écossais, les îles du Nord & Edimbourg, dont les escales incluent Rosyth pour Édimbourg, Aberdeen pour le château de Balmoral, Invergordon pour aller à la rencontre du monstre du Loch Ness. Le Renaissance visitera également Lerwick (îles Shetland), Stornoway (îles Hébrides), Kirkwall (îles Orcades), et enfin Zeebrugge pour une découverte de Bruges.

Offre spéciale : un payant = un gratuit : tarifs à partir de 585 euros par personne, en cabine intérieure + jusqu'à 20% de réduction sur les forfaits boissons à bord.



- Une mini croisière de 3 nuits, du 8 au 11 juin 2023, programmée au départ du Havre et qui visitera l'île de Guernesey et Portland au Royaume-Uni.

Tarifs à partir de 239 euros par personne, en cabine intérieure + jusqu'à 20% de réduction sur les forfaits boissons à bord.



Tous les tarifs incluent les frais de service, aucun supplément pour les voyageurs Solo et seul un acompte est requis pour effectuer une réservation.