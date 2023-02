Compagnie Française de Croisières : croisière inaugurale au départ du Havre

Compagnie Française de Croisières (CFC) présente sa croisières inaugurale qui partira du Havre le 14 mai, après avoir baptisé son navire amiral le 9 mai prochain.



L'itinéraires " Rythmes et Légendes Celtes " proposera un séjour de 12 jours et 11 nuits vers l'Irlande, les îles de Scilly et Guernesey.



Au menu : Glengarriff, Galway, Killybegs, Londonderry, Belfast, Dublin, les îles de Scilly et Guernesey



A partir du 28 mai, CFC propose toujours un voyage "Royaumes du Nord & de la Baltique" de 15 jours et 14 nuits qui emmènera les passagers en Danemark, Suède et Pays-Bas.



Au programme : Copenhague, Stockholm, Visby, Aahrus, Göteborgs, Rotterdam et Bruges.