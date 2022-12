Compagnie Française de Croisières : découvrez les espaces intérieurs en photo !

Compagnie Française de Croisières (CFC) dévoile quelques-uns des nouveaux espaces et rénovations actuellement en cours à bord du navire Renaissance.



Entré en cale sèche au chantier Damen de Brest, Renaissance a débuté une rénovation sous la supervision de Tomas Tilberg Design.



L’ensemble des 629 cabines et suites feront l’objet d’une rénovation portant notamment sur le remplacement de toutes les moquettes et rideaux, avec l’ajout de minibar dans toutes les cabines intérieures et extérieures. L’ensemble des sanitaires fera aussi l’objet d’une révision complète et de rénovations.



"En tout, ce sont plus de 17.000 m² de moquettes qui seront renouvelés dans les cabines, les suites ainsi que les coursives." précise un communiqué de presse.



En lieu et place de l’ancien Microsoft Studio de Holland America Line , Renaissance proposera pour 12 convives uniquement, la Table du Chef, " un restaurant qui offrira une réinterprétation des menus des grands transatlantiques français d’autrefois" , recréés par un Chef étoilé Michelin (sur réservation et avec supplément de 89,90 € par personne, apéritif et vins inclus).



Parmi les espaces qui bénéficieront d’une rénovation, le Bar Océan se verra doté d’un nouveau panel de couleurs dans les beige et bleu.



Le Café des Explorateurs sera doté d’un tout nouveau comptoir. Les piscines de Renaissance bénéficieront également d’une large rénovation, incluant notamment le changement du mobilier de pont et du carrelage des piscines.