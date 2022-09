Qui est CFC, la nouvelle compagnie de croisières 100% francophone ?

A bord, partout, on parlera français. Que ce soit dans le grand restaurant Vatel (710 places) ou dans l’un des deux restaurants spécialisés (68 et 64 places).



Pas de terrain de basket mais des terrains de pétanque ainsi qu’un espace pour pratiquer du yoga ou du pilate en extérieur.



Notons aussi la présence de deux piscines, dont l’une sous un toit vitré rétractable. Ceux qui aiment faire leur lessive et repassage à bord pourront utiliser des lavomatiques. Bars, salons, grand auditorium, centre fitness complètent toutes ces installations.



En tout, le navire comptera 629 cabines, 346 avec vue mer standard et 154 avec balcon et terrasse. 80% des cabines sont extérieures. Au total, le Renaissance pourra embarquer 1 100 passagers, c’était 1 258 à l’origine.



L’équipage sera composé de 560 personnes, soit un ratio d’1,9 employé par passager, « en dehors du luxe, la moyenne est de trois ».



C’est aussi dans les itinéraires, concoctés par Cédric Rivoire-Perrochat, que le Renaissance se distingue. Déjà, il ne partira que depuis Le Havre et Marseille, ce qui évite de prendre l’avion.