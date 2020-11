Clément Mousset (CFC) : "J'aimerais que le gigantisme, pour un temps, se mette en pause..."

TourMaG.com - Les problèmes des grands croisiéristes opérant en France démontrent que la croisière à l’heure de la Covid-19 reste un produit compliqué ?



Clément Mousset : Les problèmes rencontrés aujourd’hui par les croisiéristes basés en France sont les mêmes que tous ceux opérant à travers le monde, mais de là à dire que c’est un produit compliqué je trouve que vous y allez fort...



Je pense que tout ce qui touche de près ou loin à l’industrie du tourisme est actuellement extrêmement compliqué.



Et je nous sais tous solidaires les uns des autres et je sais que c’est en discutant que nous arriverons à établir des protocoles sanitaires fiables et efficaces au sein de l’industrie du tourisme… Il en va de notre survie !



TourMaG.com - La taille des navires actuels et de ceux à venir, malgré les précautions et les protocoles semble rédhibitoire, qu’en pensez-vous ?



Clément Mousset : Vous savez, lorsque j’étais à la tête de CMV au tout début du premier confinement, j’étais ultra optimiste sur la reprise de la croisière tout en précisant bien que c’est avec des compagnies comme la nôtre - avec des navires de petites capacités - que l’industrie reviendrait en premier lieu car, justement, les deux épisodes à bord des Diamond Princess et Zaandam ultra médiatisés ont mis très injustement le projecteur sur la croisière, incitant une fois encore les anti-croisières à monter au créneau…



Alors bien sûr, en France, on ne connait pas le nom des deux compagnies qui opèrent ces deux navires (et c’est bien dommage par ailleurs), mais par contre c’est ce qu’ont retenu les gens : "les gros paquebots avec les cas de Covid".



Mais vous savez, la croisière est aujourd’hui probablement l’environnement le plus sécurisé de toute l’industrie touristique autant sur le plan sanitaire que sur le plan sécurité. Je le redis, tous autant que nous sommes dans l’industrie, nous n’avons pas attendu le Covid pour faire de l’hygiène notre préoccupation numéro 1 !



Que les réfractaires montent sur un navire et qu’ils se rendent compte par eux-mêmes que tout est fait pour que l’environnement soit le plus sain possible !



Le Covid-19 n’est pas le premier virus et ne sera pas le dernier ! Je voudrais par ailleurs rendre hommage à nos amis de Ponant et de CroisEurope qui ont été les premiers à repartir et renvoyer une image positive à notre marché, ainsi qu’à MSC et Costa, qui n’ont pas hésité pour travailler durement pour rendre leurs navires ultra sécurisés.



Une fois encore, je suis un idéaliste, mais je pense que si on pouvait se réunir TOUS ensemble et convenir d’un protocole commun à toute la croisière, nous gagnerions des semaines.