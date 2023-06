Celestyal Cruises dévoile son nouveau navire

Avec sesle Celestyal Journey n’a rien à envier aux autres bateaux. Chaque cabine a été pensée comme un véritable endroit dédié au calme et à la relaxation, afin de permettre à chaque passager de pouvoir parfaitement s’isoler de la foule quand il le souhaite.Le nombre de suites avec balcon a été plus que doublé afin de garantir à chaque passager une vue et une expérience unique.Découvrez également la, la première suite penthouse du groupe Celestyal. Cet espace privé permet de bénéficier de la meilleure expérience de navigation, grâce à de nombreuses infrastructures mises en place pour répondre à absolument tous les besoins des passagers les plus fortunés.Sur le Celestyal Journey, vous retrouverez également, un pont entier dédié au bien-être et un spa immersif. Avec le, inspiré de la coutume grecque, les voyageurs peuvent bénéficier de soins relaxants en profitant d’une vue exceptionnelle. Sauna, hammam, jacuzzi, massage, Glow Bar pour un teint éclatant, la Sozo expérience promet de vous en mettre plein la vue.Les croisières proposées mettent en avant un, pour faire de chaque voyage une expérience mémorable. Un amphithéâtre permet de recevoir des spectacles, des concerts, des ateliers de cuisine ou encore des conférences. Deux salles de conférences sont d’ailleurs parfaitement équipées pour accueillir des réunions et des congrès.Des activités sont également proposées pour les passagers qui voyagent avec des enfants et des ados.pour qu’ils puissent se défouler et des jeux d’arcades sont accessibles à tous.Les hôtes des suites Dream ont accès à un, ainsi qu’à un service de conciergerie avec un comptoir d’enregistrement prioritaire, un service d'embarquement accéléré et un service de livraison express des bagages, y compris une assistance pour défaire les valises.