Appli mobile TourMaG



J'ai testé... une croisière à bord du Celestyal Olympia en mer Égée Une croisière riche d’histoire, de légendes, de paysages et de lieux emblématiques

Envoyer à un ami Partager cet article

TourMaG.com a embarqué à bord du Celestyal Olympia pour une croisière en mer Égée. Une navigation de quelques jours pour aborder sur des rivages et des îles mythiques chargées d’histoire et d'une singulière beauté.

Rédigé par Christophe HARDIN le Mercredi 15 Juin 2022

Il y a deux Grèce. L’une continentale et l’autre dispersée dans la mer Egée en une myriade d’îles avec, pour chacune, des sites et une histoire, des déclinaisons de bleus, des eaux claires et du ciel, des façades et des toits, de belles lumières du matin et du soir.



Une vie ne suffirait pas à tout connaître et tout apprécier de cette mosaïque d’îles, comme autant de fragments d’histoire et de beauté.



Celestyal Cruises, compagnie grecque spécialiste de la Grèce et de la Méditerranée propose, en mer Égée, plusieurs formules d’itinéraires permettant d’accoster selon la durée choisie, sur un nombre variable de sites, de rivages et d’archipels de cette mer intérieure.



« Au choix, un long week-end de découverte ou une odyssée de plusieurs semaines, au fil des siècles et des continents » , comme l’indique la brochure.



Au départ d’Athènes, notre croisière "Emblématique mer Égée" de 4 jours et 3 nuits à bord, offre une navigation pour découvrir quelques-uns de ces sites incontournables : Mykonos, Kusadasi sur la côte turque, Patmos, Héraklion et enfin Santorin.

Mykonos, le charme opère encore Au lendemain de l’arrivée à Athènes et en début d’après-midi, le Celestyal Olympia, navire d’une capacité de 1664 passagers, met le cap sur Mykonos, première escale du voyage.



Il s’agit plus en fait d’un passage plutôt que d'une escale. Le débarquement se fait vers 18h00, permettant ainsi de visiter la ville et de dîner avant de retourner sur le bateau pour la nuit.



Bien sûr en ce mois de juin, il y a du monde à Mykonos, surtout dans sa capitale Chora. L’île n’est plus cette destination « confidentielle » où Onassis, dans les années 60, organisait des fêtes somptueuses avec toute la jet set américaine.



La ville en haute saison est désormais très fréquentée. Le « tourisme » dicte sa loi. Trois des emblématiques moulins blancs sont des Airbnb mais, malgré tout, le charme opère encore.



On peut toujours se perdre dans ces magnifiques petites ruelles avec ces maisons aux volets bleus, ces minuscules chapelles, ces belles couleurs vives comme le rose des lauriers qui se détachent sur le fond blanc des murs chaulés.



Dans une de ces ruelles, la galerie de Giannis Galatis, personnage emblématique des années 60, peintre, décorateur, créateur de vêtements et de bijoux, auteur et chanteur. Ses fêtes célèbres ont marqué son époque.



Bonheur que de flâner presque seul dans cette petite pinacothèque que les célébrités fréquentaient et où plane encore à travers une lettre manuscrite affichée, le souvenir de Jackie Kennedy.



Comme dans la plupart des îles grecques, le coucher du soleil est un moment qui se savoure.

Ephèse, un site grandiose et préservé Après une navigation de nuit, le bateau aborde les rivages de la Turquie, à Kusadasi, qui domine le golfe éponyme.



C’est une croisière ou l’on se lève tôt. La belle lumière du matin et la douceur du temps facilite grandement la tâche et permettent de profiter des sites le matin, quand la foule n’est pas encore là et que la chaleur n’est pas accablante.



Le temps d’un trajet d’une trentaine de minutes pendant lequel on écoute les commentaires d’un guide et nous voici sur l’admirable site d’Éphèse, l'une des plus anciennes et plus importantes cités grecques d'Asie Mineure, la première de l'Ionie, cette région historique du monde grec antique.



Éphèse était à l’origine un port florissant dans l'Antiquité qui, au fil du temps, avec l’accumulation des sédiments et des mouvements tectoniques s’est déplacé à l’intérieur des terres.



Le site est parmi les mieux préservés. La bibliothèque de Celsus, l’avenue principale qui descendait vers la mer et le grand théâtre avec ses 24 000 places, sont parmi les vestiges les plus remarquables.



Patmos, la spirituelle L’Olympia quitte en début d’après-midi la Turquie et met le cap vers l’archipel du Dodécanèse pour arriver devant l’île de Patmos en milieu d’après-midi, sur laquelle on débarque par petit bateau.



Le bateau est d’ailleurs le seul moyen d’accès. Il n’y a pas d’aéroport.



Rebaptisée la Jérusalem de l’Égée, c’est ici, dans une grotte que l’on visite, que l’Apôtre Jean rédigea son Apocalypse (ou Livre de la Révélation), le dernier livre du Nouveau Testament.



Avec également le monastère de Saint-Jean-le-Théologien, l’île de Patmos offre comme une parenthèse de méditation spirituelle et reposante où se mêlent les mythes bibliques, mais aussi ceux de l’Antiquité avec Artémis, déesse de la chasse, qui découvrit l’île submergée par les vagues, et demanda à Séléné, déesse de la Lune, de l’illuminer et de l’élever, avec l’aide de Zeus et d’Apollon.



Dans la soirée, le bateau appareille pour naviguer de nuit plein sud vers la Crète, cinquième plus grande île méditerranéenne et la plus vaste de la Grèce.

Palais Royal à Héraklion Le bateau accoste dans le grand port d’ Héraklion de bonne heure, ce qui permet, là aussi de pouvoir se rendre assez tôt sur un des plus beaux sites archéologiques crétois de l'âge du bronze en Europe, l’ancien palais royal de Knossos.



Dans la belle clarté du matin ensoleillé, on peut arpenter les vestiges du palais qui ne sont pas encore envahis et où seul un paon, majestueux, occupe pour l’instant les lieux.



Grace à une guide de qualité et tout en admirant la salle du trône et les fresques magnifiques, nous reviennent les légendes de l’Antiquité liées à Minos, roi légendaire de Crète : Ariane, sa fille, le Minotaure, qu’il fit enfermer dans le Labyrinthe de Dédale, Icare…



La matinée d’excursion se termine par une courte promenade dans les rues animées du centre-ville d'Héraklion, avec ses façades vénitiennes ou byzantines qui témoignent des multiples influences de l’histoire, mais aussi ces charmants petits cafés aux couleurs vives et avec patios ensoleillés.



Près de la fontaine Morosini, surtout connue sous le nom de "Fontaine aux Lions", dont l’eau coule par la bouche de quatre lions, symboles de la puissance vénitienne, on déguste une spécialité, la « bougasta »un petit délice de feuilleté au fromage.

Dernières lumières du jour à Santorin Dernière escale avant de revenir à Athènes le lendemain : l’île de Santorin, formée lors d’une gigantesque éruption volcanique survenue autour de 1646 avant J.-C.



Cette éruption ébranla toute l’île, dont le centre s’effondra pour redessiner un paysage spectaculaire fait de falaises volcaniques sur lesquelles s’accrochent ces villages aux célèbres maison blanches.



Depuis la falaise, le spectacle de la baie de Santorin est grandiose. A 300 mètres en contrebas, même les plus gros bateaux de croisière ne sont plus que des petites choses qui se fondent dans cette vue magnifique sur l’archipel dans le soleil déclinant.



Depuis les terrasses de la cave « Venetsanos », on déguste des vins locaux, là aussi, dans un décor à couper le souffle.



Rendez-vous ensuite dans le fameux village pittoresque d’Oia à l’heure du coucher de soleil. Oui il y a du monde, mais en ce début de saison, chacun peut trouver sa place, son angle pour se fabriquer un souvenir mémorable, une lumière magnifique sur les façades et sur la mer pour cette dernière soirée de la croisière.

Vivre en mer Une croisière express, riche d’histoire, de légendes, de paysages et de lieux emblématiques.



Mais la croisière, c’est aussi la vie sur le bateau et le spectacle de la mer. En ce début de saison, où la Grèce sera encore très fréquentée, être sur un bateau, même avec quelques centaines d’autres passagers, vous permet, bien souvent, la contemplation d’un horizon sans personne.



Dans cette mer Égée, le Celestyal Olympia est un balcon sur la mer changeant au gré des heures et de la navigation.



Quelque soit le nombre de personnes a bord, il y a toujours un endroit pour être devant la mer, seul ou à deux pour admirer le reflet de la Lune, les îles dans le lointain ou encore le bleu du ciel qui se confond avec l’horizon marin.



Le Celestyal Olympia rénové en 2016, peut accueillir 1 664 passagers au sein de 306 cabines intérieures et 418 autres cabines extérieures.



La suite junior, que nous avons pu tester, est très agréable avec ses tons bleus, son grand lit confortable, un coin salon avec canapé, une vraie salle de bains avec baignoire et de larges fenêtres avec vue mer bien sûr.



Réparties sur 10 ponts, de nombreuses activités sont proposées dont un accès a une piscine, le casino, une aire de jeux pour enfants, un spa et un salon de coiffure avec prestations de massages, manucures, pédicures et autres soins.



Le shopping est possible avec quelques boutiques duty-free spécialisées dans la vente de vêtements, souvenirs, tabac et alcools.



Enfin, une connexion Wi-Fi est également prévue pour ne pas perdre contact avec la terre ferme ou se divertir en ligne. En pleine mer, la connexion peut s’arrêter, mais n’est-ce pas mieux ainsi ?



A noter : un petit coin bibliothèque très agréable avec ses larges fauteuils en cuir. Peu fréquenté, il offre sa tranquillité et sa vue sur mer à celui qui veut lire quelques pages.



Les restaurants accueillent les croisiéristes matin, midi et soir. Le déjeuner et le dîner sont servis, au choix, sous la forme d'un buffet ou d'une formule à la carte. Trois bars permettent de boire un verre dans trois ambiances différentes.



Le prix de la croisière proposée par Celestyal Cruises est un prix « tout compris », la pension complète à bord avec repas de qualité et bon service, les boissons classiques en illimité, les divertissements et spectacles à bord ainsi que deux excursions, et pas des moindres, avec notamment la remarquable visite de l’ancienne cité d’Éphèse.

Une expérience culinaire D’autres prestations sont accessibles avec un supplément et notamment, à bord du bateau, dans le Speciality Restaurant, une intéressante expérience culinaire - « The Greek Table Experience » - en collaboration avec Diane Kochilas, l’une des plus grandes expertes mondiales de la cuisine gréco-méditerranéenne.



Dans une très belle vaisselle et avec un service très attentionné, on goûte le menu premium « My Greek Table Six-Course Tasting Menu », une succession de six petits plats raffinés mettant en vedette des ingrédients locaux et régionaux, tous imaginés autour d’un régime méditerranéen sain.



Cette croisière de quelques jours peut se concevoir comme un long week-end bien rempli ou comme un prélude ou une fin d’un séjour en Grèce continentale.

Autres articles Celestyal Cruises : David Noyes nommé président non exécutif

Seaware: la nouvelle plateforme de réservation de Celestyal Cruises

Celestyal Cruises : jusqu'à 30% de réduction sur certaines croisières 2022

Celestyal Cruises reprend ses croisières à l'année en 2022

Celestyal Cruises se sépare de son navire l’Experience

Lu 138 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Le Groupe Costa crée un service dédié à décarbonation Rivages du Monde : des croisières sur le Douro jusqu'en novembre 2022