Celestyal Cruises : le port du masque n'est plus obligatoire

Depuis le 26 août 2022, Celestyal Cruises a revu sa politique COVID-19.



Certaines procédures ne changent pas. Ainsi, tous les passagers âgés de 12 ans et plus doivent continuer d’être entièrement vaccinés, y compris fournir la preuve d'un rappel pour les personnes âgées de 18 ans et plus (si le premier vaccin a été effectué plus de 270 jours avant l'embarquement).



En revanche, alors qu'auparavant, ils devaient présenter un test Covid négatif effectué 24 heures avant l'embarquement, aujourd'hui, ils doivent présenter un test antigénique COVID négatif certifié, effectué au plus tard 48 heures avant l'embarquement, ou un test PCR négatif, effectué au plus tard 72 heures avant l'embarquement.



Pour les citoyens des pays de l'UE et des pays adhérents au système DCC (Digital Covid Certificate) de l'UE récemment rétablis du COVID, un DCC de l'UE est requis.



Les citoyens des pays ne participant pas au programme DCC (États-Unis, Canada, Mexique et autres) qui se sont récemment rétablis du COVID peuvent fournir une note de leur médecin, en complément du résultat positif du test correspondant à la date à laquelle le passager a été diagnostiqué positif et le résultat négatif du test correspondant à la date du rétablissement.