Celestyal Cruises veut doubler sa clientèle française d'ici 5 ans

La compagnie compte pour moitié des clients internationaux américains (Etats-Unis et Amérique Latine), mais aussi européens (Espagnols, Italiens, Portugais, Français). " A bord, nous disposons d'interlocuteurs internationaux, parlant plusieurs langues dont le français ", rappelle Christella Giorgis.



L'Hexagone représente 5% de la clientèle et " nous souhaitons faire grimper cette part de 5% à moyen terme, d'ici 3 à 5 ans.



Notre produit est adapté, nous sommes confiants, surtout que les Français aiment la croisière, et que nous proposons de longues escales et une gastronomie continentale mais aussi grecque, pour que les clients soient en totale immersion sur la destination ".



Pour atteindre cet objectif, Celestyal compte renforcer sa présence sur les salons B2B comme B2C, ainsi que les partenariats avec la distribution. " Nous souhaitons développer les partenariats avec les grands réseaux et gagner en visibilité ", conclut Christella Giorgis.