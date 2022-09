Croisières : Celestyal supprime les protocoles covid à partir de mars 2023

Celestyal a annoncé la suppression de ses exigences en matière de vaccination, de preuve de guérison et de test contre le COVID-19 avant le départ. Cette décision concerne tous les passagers présents sur les croisières à partir du 2 mars 2023, sauf si les réglementations locales l'exigent.



En revanche, la compagnie précise que tous les membres de l'équipage continueront à être entièrement vaccinés, la compagnie continue également à conseiller aux clients âgés de 12 ans et plus de se faire vacciner.



" La santé et la sécurité de nos hôtes, de notre équipage et des communautés que nous servons est notre priorité absolue et nous continuons à surveiller et à nous adapter à l'évolution de la situation mondiale ", a déclaré le Directeur Commercial de Celestyal, Leslie Peden. " Notre équipage continuera à maintenir nos protocoles d'hygiène basés sur les plus récentes directives des European Healthy Gateways, de la CLIA (Cruise Lines International Association) et des autorités sanitaires grecques. Nous sommes impatients d'accueillir tous les hôtes pour leur faire vivre l'expérience immersive qui fait notre réputation et explorer les destinations uniques des îles grecques et de la Méditerranée orientale. "